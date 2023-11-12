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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع شرس على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

اختتمت منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، بالمواجهة المجنونة بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي في ستامفورد بريدج.

ترتيب الدوري الإنجليزي



وانتهى لقاء تشيلسي الإنجليزي ومانشستر سيتى بتعادل مثير بنتيجة 4 - 4 فى المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024، قبل أن يتوقف البريميرليج بسبب فترة التوقف الدولية التي تقام حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وعقب انتهاء الجولة تصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مواجهتين وتعادل واحدة وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 12 هدفا.

فيما يأتي فريق تشيلسي فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 4 وتسجيل 19 هدفًا وتلقي 16 هدفا.

هدافي الدوري الإنجليزي 2024

وتصدر هالاند نجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 برصيد 13 هدفا بعد الجولة 12 متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطنى، صاحب المركز الثانى برصيد 10 أهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

كما قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي للفوز على برينتفورد بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة أصبح ليفربول في وصافة الترتيب برصيد 27 نقطة خلف مانشستر سيتى، ويتفوق الريدز بفارق الأهداف فقط عن أرسنال صاحب المركز الثالث، بينما يملك برينتفورد 16 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وتراجع فريق توتنهام إلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، خلفاً لأرسنال وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وسقط توتنهام أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2023-2024.

ويواصل فريق توتنهام السقوط فى الدوري الإنجليزي للمباراة الثانية على التوالي، حيث كان قد خسر أمام تشيلسي 1-4 في الجولة الماضية.

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