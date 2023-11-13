جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق.









وكتب شعبان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": استقرار نسبي في الحالة بعد المضاعفات التي حدثت بسبب أول جرعة كيماوي حيث غادر العناية المركزة إلى غرفة عادية في انتظار الجرعة الثانية من العلاج الكيماوى والتي لم يحدد موعدها بعد..





وكان شارك الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق ، وأستاذ الأمراض الجلدية، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بفيديو جديد يكشف عن حالة والده.







وقال محمد الناظر: " تعرض هاني الناظر لتعب شديد مساء أمس ادي إلي أرتفاع درجة حرارة الجسم وانخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلي إنخفاض كرات الدم الحمرا و البيضاء بشكل ملحوظ و رعشة شديدة."





وتابع: "ظهرت كل هذه الأعراض نتيجة جرعات الكيماوي المكثفة و الشديدة التي ادت إلي عدم استقرار الحالة الصحية لذا أدي إلي نقله للعناية المركزة، حاليا ممنوع الزيارة تماما لوجودة في الرعاية."





وقال: "نأمل أن يتحسن و يستقر الوضع الصحي لان الفترة اللي بعد جرعات الكيماوي بتكون صعبة جدا على المريض."