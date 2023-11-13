عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

صدى البلد

كشف  الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق.


 


 

وكتب شعبان  عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": استقرار نسبي في الحالة بعد المضاعفات التي حدثت بسبب أول جرعة كيماوي حيث غادر العناية المركزة إلى غرفة عادية في انتظار الجرعة الثانية من العلاج الكيماوى والتي لم يحدد موعدها بعد..


 

وكان شارك الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق ، وأستاذ الأمراض الجلدية، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بفيديو جديد يكشف عن حالة والده.


 


وقال محمد الناظر: " تعرض هاني الناظر لتعب شديد مساء أمس ادي إلي أرتفاع درجة حرارة الجسم وانخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلي إنخفاض كرات الدم الحمرا و البيضاء بشكل ملحوظ و رعشة شديدة."


 

وتابع: "ظهرت كل هذه الأعراض نتيجة جرعات الكيماوي المكثفة و الشديدة التي ادت إلي عدم استقرار الحالة الصحية لذا أدي إلي نقله للعناية المركزة، حاليا ممنوع الزيارة تماما لوجودة في الرعاية."


 

وقال: "نأمل أن يتحسن و يستقر  الوضع الصحي لان الفترة اللي بعد جرعات الكيماوي بتكون صعبة جدا على المريض."

استشاري الامراض الجلدية استشارى امراض القلب الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور جمال شعبان الدكتور هاني الناظر أمراض الجلدية هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

موضوعات متعلقة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

فى دقائق.. طريقة تحضير الزلابية لأطفالك

بإطلالة فلسطينية.. نسرين طافش تخطف الأنظار

كيفية إيقاف تساقط الشعر

لأعياد الميلاد.. طريقة عمل المينى بيتزا

بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

تدمير مركبة عسكرية.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

بسبب خلافات مع والده.. محاكمة المتهمين بخطف طالب

نجم الزمالك السابق : اشفقت على معتمد جمال .. واتمنى اعتذار فتوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ