عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتحاد العام لشباب العمال ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي.. صور

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس السيسي

نظم الاتحاد العام لشباب العمال برئاسة عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة وذلك بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة بحضور أكثر من 2000 شاب وفتاة من شباب الجامعات، رافعين لافتات تأييد للمرشح.

 

وشهد المؤتمر حصورا مكثفة من ممثلي الأحزاب السياسية، من بينهم حزب مستقبل وطن ممثلا عنه النائبة إحسان شوقي والنائبة مايسة عطوة، وكذلك حضور كريم إمام أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، ومحسن عليوة مساعد رئيس حزب حماة الوطن، شيماء عبداللاه ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

ورحب عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي كانت تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، مؤكدا نجاح الدولة في التغلب على هذه التحديات بفضل سياسة الرئيس الحكيمة.

وأكد أن أعضاء الاتحاد بجميع فروعه علي مستوى محافظات الجمهورية وجميع لجانه يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضع خطة جديدة لاستثمار القواعد المنتشرة فى أرجاء المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبه أكد كريم أمام ممثلا عن حزب حماة الوطن، أن مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقالت النائية إحسان شوقي ممثلة عن حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي هو القائد العظيم الذي واجه التحديات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب، ورسخ مبدأ المساواة.

فيما حث المهندس محسن عليوة ممثلا عن حزب حماة الوطن جموع الشعب المصري على النزول والمشاركة في هذا العرس السياسي الكبير التي تشهده البلاد ليبرهن للعالم أجمع على عظمة الشعب المصري في اختيار رئيسه في الفترة المقبلة.

فيما أجمع الحضور من شباب وفتيات أعضاء الاتحاد العام لشباب العمال علي تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة، مثمنين قرارات الرئيس تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة وفلسطين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

بالرغم من الضربات الأمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة حقل العمر الأمريكية بسوريا

حسن مصطفى: موديست لا يصلح للأهلـي .. والدبيس أفضل بديل لـ"معلول"

غضب داخل الأهلي.. خالد بيبو يظهر العين الحمراء بعد التعادل مع الجونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ