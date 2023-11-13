الاتحاد العام لشباب العمال ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي.. صور

نظم الاتحاد العام لشباب العمال برئاسة عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة وذلك بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة بحضور أكثر من 2000 شاب وفتاة من شباب الجامعات، رافعين لافتات تأييد للمرشح.

وشهد المؤتمر حصورا مكثفة من ممثلي الأحزاب السياسية، من بينهم حزب مستقبل وطن ممثلا عنه النائبة إحسان شوقي والنائبة مايسة عطوة، وكذلك حضور كريم إمام أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، ومحسن عليوة مساعد رئيس حزب حماة الوطن، شيماء عبداللاه ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

ورحب عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي كانت تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، مؤكدا نجاح الدولة في التغلب على هذه التحديات بفضل سياسة الرئيس الحكيمة.

وأكد أن أعضاء الاتحاد بجميع فروعه علي مستوى محافظات الجمهورية وجميع لجانه يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضع خطة جديدة لاستثمار القواعد المنتشرة فى أرجاء المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبه أكد كريم أمام ممثلا عن حزب حماة الوطن، أن مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقالت النائية إحسان شوقي ممثلة عن حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي هو القائد العظيم الذي واجه التحديات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب، ورسخ مبدأ المساواة.

فيما حث المهندس محسن عليوة ممثلا عن حزب حماة الوطن جموع الشعب المصري على النزول والمشاركة في هذا العرس السياسي الكبير التي تشهده البلاد ليبرهن للعالم أجمع على عظمة الشعب المصري في اختيار رئيسه في الفترة المقبلة.

فيما أجمع الحضور من شباب وفتيات أعضاء الاتحاد العام لشباب العمال علي تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة، مثمنين قرارات الرئيس تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة وفلسطين.