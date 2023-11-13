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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

العاصفة ديبي.. أمطار ورياح قوية تضرب هذا البلد اليوم

صدى البلد

العاصفة ديبي، تستمر التحذيرات في أيرلندا والمملكة المتحدة، من اقتراب العاصفة ديبي التي تم تسميتها حديثًا وستحمل معها أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية.

 

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، تخضع مجموعة من المواقع، بما في ذلك مقاطعة كلير بأكملها وشرق جالواي وجنوب روسكومون وأوفالي وويستميث، لتحذيرات من الرياح الحمراء - وهو أعلى مستوى ممكن - صباح يوم الاثنين.

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وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية Met Eireann أيضًا تحذيرًا باللون الأحمر قرب ساحل مقاطعات كلير وليمريك وكيري قبل رياح عاصفة عنيفة تبلغ قوتها 11 درجة، أي أقل بدرجة واحدة فقط من قوة الإعصار.

قوة العاصفة ديبي

تم تسمية العاصفة رسميًا بواسطة Met Eireann صباح يوم الأحد، وهذه هي المرة الأولى في الموسم التي تضرب فيها عاصفة بالتسلسل الأبجدي تبدأ بالحرف "D" الجزر البريطانية.

وحذرت الوكالة من وجود خطر هبوب رياح شديدة، مع إصدار تحذير أصفر من الرياح والأمطار في جميع أنحاء أيرلندا يوم الاثنين، وتحذير من أنها ستكون عاصفة قوية جدًا تحمل معها أمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد محتملة.

تم إصدار تحذير برتقالي أكثر شدة من الرياح في 16 مقاطعة أيرلندية ويغطي الفترة ما بين الساعة 2 صباحًا ومنتصف نهار يوم الاثنين، وفي المناطق التي توجد بها التحذيرات الحمراء، هناك خطر على الحياة بسبب الأرصاد، ويُنصح الجميع بعدم الخروج من المنزل.

الأرصاد الجوية التحذيرات الجزر البريطانية

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