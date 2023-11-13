قرارات عاجلة من الأمم المتحدة حدادا على أرواح موظفيها في غزة

قررت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تنكيس الأعلام على جميع مقارها في كل أرجاء آسيا، كما دعت الموظفين إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في الحرب على غزة.

وانزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى" في "قصف" مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة.

وأظهرت مشاهد صورتها وكالة "فرانس برس" الأحد فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، مقتل وإصابة "عدد كبير" من الأشخاص جراء قصف طال مقرا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال البرنامج في بيان إن القصف أدى إلى "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، معتبرا أن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين النازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وأشار إلى أن المقر أخلي من موظفي الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر ، قبل أن يفتح لاستقبال النازحين.

وأضاف: "يجب احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات".

وأعلنت الأونروا الجمعة أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.