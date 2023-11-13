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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام فلسطيني: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل شرق خان يونس

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بوقوع قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل شرق خان يونس جنوبي غزة.

الصحة الفلسطينية: كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بجراح خطرة خلال معارك في شمال قطاع غزة ليبلغ بذلك الإجمالي المعلن لقتلي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 364 جندي.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.

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