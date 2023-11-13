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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابنك بيقطف الفول ليه من أرضي .. جريمة مأساوية بالقليوبية

راح ضحية قرنين فول
راح ضحية قرنين فول

دفع وليد حياته ثمنا بسبب لهو طفله في ارض جاره الزراعية باخذ "قرنين فول اخضر" منها..

استشاط الجار غضبا وذهب الي جاره وليد واخذ يتعارك معه وطعنه بٱلة حادة نتيجة المشاجرة ..وراح وليد رب الاسرة ميتا نتيجة عبث الاطفال.

احداث الواقعة 

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد استقبال جثة شخص مصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، إدعاء مشاجرة مع أخر بمنطقة الرملة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "وليد م م"، 40 سنة، أمين معمل علوم بمدرسة بالرملة، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد جاره "سعيد ع ا" 39 سنة، فلاح، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وقيام نجل المتوفي بالحصول على "قرنين فول" من الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، وخلال معاتبة المتهم للمجني عليه حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" وطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر رقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة واحيلا المتهم لمحكمة الجنايات .

وقضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره أمين معمل بمدرسة بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها بسبب قرنين فول لجلسة يوم الاربعاء القادم للنطق بالحكم. 

قرنين فول ارض جاره وليد عبث الاطفال القليوبية

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