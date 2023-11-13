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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة "سلامتك تهمنا " تصل 5 مدارس في بورسعيد

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة للتوعية ضمن مبادرة: " سلامتك تهمنا " في مجال السلامة والصحة المهنية، بمجمع مدارس بورسعيد التجريبية للغات ، استمراراً  لسلسلة الندوات للتوعية في هذا المجال تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بحضور 90 من طلاب مدارس ( بورسعيد التجريبية للغات، وبورسعيد الثانوية العسكرية، والمشير الإعدادية بنات، واشتوم الجميل الابتدائية، والتنيس الابتدائية) .
 

وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب المدارس لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ علي سلامتهم وسلامة المنشآت التعليمية من المخاطر التي تهدد السلامة والصحة للطلاب والمترددين.

والقي عبد الونيس عبد الله مدير المديرية كلمة خلال افتتاح الفعاليات عن مفهوم السلامة و أهمية تطبيق علم السلامة في كافة مناحي الحياة ، للحماية من المخاطر التي قد تحدث فى المدرسة أو البيت ،و أشار فيها ايضاً  إلى ضرورة الإلتزام باشتراطات وإجراءات السلامة فى جميع الأوقات والمواقع للحفاظ على الأرواح والممتلكات.       

 كما تضمنت الندوة محاضرة القتها الكميائية حنان عباس حول السلامة السلوكية بالمدارس وكيفية تطبيقها في تعاملاتنا اليومية،وأهمية الجانب السلوكي للأفراد وتحليل المؤثرات السلوكية في السلامة والصحة المهنية، والتي تؤدى إلى وقوع الحوادث نتيجة لعدم الالتزام باشتراطات وإجراءات ووسائل السلامة والصحة المهنية ، وكذلك التعريف بعلم الارجانومكس وتدريب الطلاب علي التعامل طبقا لمفاهيم علم الارجانومكس.                                                     

 

وقامت الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة بعمل ورشة عمل مع الطلاب لبيان مدي استفادتهم من مفاهيم السلامة،. وذلك بحضور نيرمين عزب  ممثل عن المكتب الفني لمحافظ بورسعيد، وإيهاب عبد المقصود  نائب عن وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومني بهنساوى مدير مدرسة بورسعيد التجريبية، ولفيف من مفتشي مكتب السلامة ببورسعيد و بورفؤاد  وأعضاء من مركز إصدار التراخيص.

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