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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختتام التدريب المجاني على مهن التفصيل والخياطة بالقليوبية

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فاعليات البرنامج التدريبي المجاني على مهن التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا مركز شبين القناطر، والذى استفاد منه 9 متدربات ، وانتهاء ساعات التدريب المعتمدة، وتنظيم الاختبارات النهائية النظرية والعملية للمتدربات.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا ومبادرة: "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب ، تحت الاشراف التنفيذي للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وإدارة التدريب المهني بالمديرية ، ومركز التدريب المهني بالخانكة.                                                                 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مناسبة تتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، لتأهيل الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل على المهن المستحدثة أو بدء مشروعات صغيرة او متوسطة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة .

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية، أن الدورات التدريبية التي يتم تقديمها للشباب تتم تحت إشراف مدير المديرية ، ومحمد عليان وكيل المديرية ، مؤكدة أن عدد الساعات التدريبية خلال الدروة التدريبية بواقع 180 ساعة تدريبية بمعدل 45 يوم تدريبي،  كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين مختصين ، كما انه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية ، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص.

 

 كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب او مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة او متوسطة لهم وعلى من يرغب التقديم في تلك الدورات التوجه لمركز التدريب المهني بالخانكة بالقليوبية أو لإدارة التدريب المهني بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية ، مقدمة الشكر والتقدير لرئيس الوحدة المحلية لقرية طحوريا احمد عبد العزيز والسادة العاملين بالوحدة للجهذ المبذول والخدمات المقدمة لتسهيل عمل وحدة التدريب بالقرية .

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IMG-20231113-WA0016
IMG-20231113-WA0015
IMG-20231113-WA0015
IMG-20231113-WA0014
IMG-20231113-WA0014

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