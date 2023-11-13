عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"سلامتك تهمنا" تصل الوادي الجديد لتوعية الطلاب بالسلامة المهنية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالفرافرة والخارجة ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بمدينة الفرافرة، ومدرسة الخارجة الثانوية العامه بنين بمدينة الخارجة ،وبحضور عدد من الطلبة والعاملين  تحت عنوان: "سلامتك تهمنا"؛ استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة.                                              

    وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف .

واوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية،انه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية ، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل،وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة ، تحت رعاية  اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

ترشيحاتنا

قرار حكومي.. مد إعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج لمدة عام

عميد علوم عين شمس: استبدال الميدتيرم بامتحانات فصلية

انتبه .. خطأ شائع عند الصلاة على النبي يقع فيه البعض

غياب نجوم الفن عن جنازة عثمان محمد علي

بسبب إيصالات أمانة.. السوهاجي ضحية حماه وحماته والزوجة آخر من يعلم

لا مكان آمنا في غزة.. البحرية الإسرائيلية تضرب منشأة تابعة لـ الأونروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

15 صورة من مسرحية الحفيد بعد انضمام سما إبراهيم

فيديو

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ