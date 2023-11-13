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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الهلال الأحمر المصري: لدينا 3 سيناريوهات لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

لجنة الشئون الصحية
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

تساءل عدد من النواب داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم عن السيناريوهات الخاصة باللهلال الأحمر المصرى وتقديم المساعدات لمصابي غزة و لدعم الأشقاء في فلسطين. وذلك بحضور الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وأوضح  الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري عن السيناريوهات الخاصة بالهلال الاحمر والاجابة ايضا عن السؤال الخاص بتقديم المساعدات عن طريق سيارات المساعدة داخل قطاع غزة لدعم الاشقاء في فلسطين.

سيناريوهات الهلال الأحمر

و أضاف “الناظر” : وضعنا عدداً من السيناريوهات، منها أن المعبر سوف يتم فتحه ل وقت بسيط، وهذا قد يؤدي إلى انتهاء صلاحيات بعض المواد الغذائية والدوائية، وسيناريو آخر لفتح المعبر بشكل مستمر، وسيناريو خاص بدخولنا للقطاع.

دخول سيارات المساعدة

وشدد الناظر على أن الهلال الأحمر له شارة محمية دوليا، وعندما نقوم بإدخال سيارة يجب وضع شارة الهلال أو الصليب لحماية السيارة وإذا تم ضربها تستطيع مصر التحرك قانونيا.

وأضاف "وضعنا كافة السيناريوهات واستعد الهلال الأحمر لما يمكن أن يحتاجه أهالى غزة وما نستطيع توفيره، وكان لدينا 10 شاحنات يتم إدخالها إلى قطاع غزة، ووصلنا الآن إلى 100 شاحنة، ويتم تقسيم الشحنات حسب الاحتياجات سواء دوائية أو غذائية".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر يصدر قوائم بشكل دائم بها أكثر الاحتياجات المطلوبة حتى لا يحدث تضخم من مواد ليس لها حاجة.

واستطرد: لدينا فرق تعمل خلال الـ ٢٤ ساعة مع كافة الدول والجهات التى تريد المساعدة، وجاهزون للمساعدة لمدة عام كامل، وإذا استمرت الحرب سوف نكون مستعدين لمدة عامين، متابعا: نحتاج 400 شاحنة يوميا ومازالت المساعدات الدولية أقل من المطلوب.

واستكمل قائلا: إننا نتفاعل مع منظمات الأمم المتحدة، وقمنا بإنشاء مجموعتي عمل، المجموعة الأولى تعمل على اللوجيسيتات الإنسانية، من ملابس وغذاء، وأنشأنا أيضاً 6 مناطق لوجستية تستقبل المساعدات من كافة الدول وتدير المنظومة اللوجستية، بشكل مركزي يتيح سهولة التحرك.

كما أوضح أن الهلال الأحمر يراجع كل ما يأتى من مساعدات وإرجاع منتهى الصلاحية منها إلى مصدرها، "كما فتحنا باب التطوع للشباب، ووصل لدينا عدد المتطوعين إلى 2000 متطوع، وتوجد فرق تعمل للتواصل والروابط الاجتماعية وتواصل المصابين من غزة مع أهاليهم"، موضحا أن الهلال الأحمر يعمل مع جميع مؤسسات العمل الأهلى فى مصر لتوفير سكن وطعام وغيره من الاحتياجات للمصابين.

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