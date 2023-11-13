عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بكري: يوجد 13 ألف طالب فلسطينى بمصر قطعت بهم السبل مع غزة

النائب مصطفى بكري،
النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

وافق النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الطفل من حيث المبدأ وذلك فيما يتعلق بتطابقه مع المواد (10، 11، 80) من الدستور المصري، وما يرتبط بالعقوبات السالبة واستقرار الأسرة.

وأضاف النائب : أتضامن مع زملائي بأن هذه رسالة من مصر للعالم بأسره، فإن مصر التى تواجه انتقادات كثيرة في ملف حقوق الانسان، بالأمس ناقش مجلس النواب قانون للمرأة واليوم قانون للطفل، وعلي العالم أن يعي ما يجري في الأرض المحتلة بغزة، حيث تم استشهاد 5 ألاف طفل، وبالأمس توفى 13 طفل في الحضانات والعناية المركزة بسبب عدم توافر الكهرباء بعد منع إسرائيل للوقود عن المستشفيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.

وتابع  النائب  : علينا أن ندرك أن هذا العالم بثقافته وقيمه يتناقض حتى مع أدنى الحقوق الإنسانية وتحديدا العمل علي وقف إطلاق النار، ومن هذا المجلس الذي اتخذ موقفا قويا والرئيس السيسي الذي عبر عنا في القمة العربية الإسلامية، “ نقول للغرب أنك تناقض حقوق الانسان وليس لكم الحق ونطالب بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه"

ونوه “ بكري” ، عن وجود 13 ألف طالب فلسطينى بمصر قطعت بهم السبل بين الضفة وغزة، غير قادرين علي العيش وعدم سداد المصروفات، ومهددون بالخروج من الجامعات، وعلي الحكومة المصرية و المجتمع المدنى الوقوف مع هؤلاء الطلاب في هذه اللحظة.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ هذا المجلس هو صوت الشعب، ولذلك يتساءل الشعب لماذا يتم تأجيل قانون التصالح علي مخالفات البناء والذي قد تصل عوائده إلي 100 مليار جنيه، لذا أتمنى صدوره قريبا لتهدئة المواطنين”.

مجلس النواب تعديل قانون الطفل العقوبات غزة الرئيس السيسي حقوق الإنسان مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية

موضوعات متعلقة

فيروس منتشر يصيب الأطفال وكبار السن.. اعرف أعراضه

الأطفال الشهداء في غزة.. الصحة الفلسطينية تكشف عن حصيلة صادمة

ترشيحاتنا

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

التموين تطرح سبائك ذهب وفضة للتداول بالبورصة المصرية للسلع .. غداً

وزير الخارجية يتلقى اتصالا عاجلا من نظيرته الألمانية بشأن الأوضاع في غزة

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الشروط

بسبب أطفال فلسطين.. كندة علوش تهاجم الكيان الصهيوني

إسرائيل تكشف حقيقة نهاية العدوان علي قطاع غزة خلال 3 أسابيع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

تصميم جذاب.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة

فيديو

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ