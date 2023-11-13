بكري: يوجد 13 ألف طالب فلسطينى بمصر قطعت بهم السبل مع غزة

وافق النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الطفل من حيث المبدأ وذلك فيما يتعلق بتطابقه مع المواد (10، 11، 80) من الدستور المصري، وما يرتبط بالعقوبات السالبة واستقرار الأسرة.

وأضاف النائب : أتضامن مع زملائي بأن هذه رسالة من مصر للعالم بأسره، فإن مصر التى تواجه انتقادات كثيرة في ملف حقوق الانسان، بالأمس ناقش مجلس النواب قانون للمرأة واليوم قانون للطفل، وعلي العالم أن يعي ما يجري في الأرض المحتلة بغزة، حيث تم استشهاد 5 ألاف طفل، وبالأمس توفى 13 طفل في الحضانات والعناية المركزة بسبب عدم توافر الكهرباء بعد منع إسرائيل للوقود عن المستشفيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.

وتابع النائب : علينا أن ندرك أن هذا العالم بثقافته وقيمه يتناقض حتى مع أدنى الحقوق الإنسانية وتحديدا العمل علي وقف إطلاق النار، ومن هذا المجلس الذي اتخذ موقفا قويا والرئيس السيسي الذي عبر عنا في القمة العربية الإسلامية، “ نقول للغرب أنك تناقض حقوق الانسان وليس لكم الحق ونطالب بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه"

ونوه “ بكري” ، عن وجود 13 ألف طالب فلسطينى بمصر قطعت بهم السبل بين الضفة وغزة، غير قادرين علي العيش وعدم سداد المصروفات، ومهددون بالخروج من الجامعات، وعلي الحكومة المصرية و المجتمع المدنى الوقوف مع هؤلاء الطلاب في هذه اللحظة.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ هذا المجلس هو صوت الشعب، ولذلك يتساءل الشعب لماذا يتم تأجيل قانون التصالح علي مخالفات البناء والذي قد تصل عوائده إلي 100 مليار جنيه، لذا أتمنى صدوره قريبا لتهدئة المواطنين”.