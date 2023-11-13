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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تقصف حشودا عسكرية إسرائيلية متوغلة في غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الإثنين، قصف حشود إسرائيلية متوغلة في محور شمال غرب غزة بالهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "قصفنا بالهاون حشودا إسرائيلية متوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصيلة عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مبينا أثر ضرباته على قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس قبل هجوم السابع من أكتوبر الماضي، كان لديها حوالي 30 ألف مقاتل في قطاع غزة، مقسمين إلى خمسة ألوية إقليمية، و24 كتيبة ونحو 140 سرية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

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وأضاف جيش الاحتلال أن كل لواء تابع لحماس لديه مجموعة صواريخ مضادة للدبابات، وفرق قناصة وهندسة، ودفاعات جوية، ومجموعة إطلاق صواريخ. 

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