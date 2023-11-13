عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الزمالك يهزمن 6 أكتوبر 3-صفر في الدوري

صدى البلد

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 0/3،  في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الرابعة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لمسابقة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/11
25/18
25/17

وحرص أحمد مصطفى رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك على حضور المباراة.

ويتواجد فريق سيدات طائرة الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من، سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

يذكر أن الفريق سبق و فاز على نظيره الزهور  بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي الزهور ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.


ومن المقرر أن يواجه الفريق الجمعة  المقبل فريق سموحة على صالة نادي  سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من، حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، أشرف عبدالعال مدرباً، هبة حسنين مديرة إدارية، سمية ناجح للعلاج الطبيعي وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

ترشيحاتنا

تدمير 12 منزلا و31 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم جباليا

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

بالأسود .. جنا عمرو دياب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ