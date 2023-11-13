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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأمريكية: حماس لا تشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة

حماس
حماس

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ليس لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، وحماس لا تشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة، فبالتالي لم يكن لأمريكا أن تتدخل ضد حماس، رغم توافر المعلومات بوجودها تحت المنشآت المدنية.

وشدد خلال مداخلة عبر سكايب من دبي مع الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، على أنه لا يقول رأيه الشخصي، لكنه متحدث رسمي ينقل وجهة نظر رسمية، وبالتالي نحن مقتنعون بالرواية الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تواجه إطلاق نار من المدارس والمستشفيات.

 

مسؤولية على إسرائيل
وذكر أنه في الوقت نفسه حين تكون هناك حرب تكون التطورات متلاحقة لحظة بلحظة، وهناك مسؤولية على إسرائيل للدفاع عن مواطنيها، فلا يمكن فرض وقف إطلاق النار في منتصف الحرب، لكن نشدد دائما على حماية المدنيين.

الخارجية الأمريكية القوات الإسرائيلية المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية حماية المدنيين سامويل وربيرج إسرائيل

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