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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انقطاع مياه الشرب لمده 7 ساعات عن مدينة قلين بكفر الشيخ

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن قطع المياه، اليوم، الثلاثاء، ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.

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ويأتي هذا لإجراء أعمال الصيانة لربط خط 1200 مم الخاص بمحطة مياه عزيز الجديدة وخط محطة مياه المدمجة، تؤثر على مركز ومدينة قلين.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ومن جانبها، حرصت الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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