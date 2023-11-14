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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين اتحاد العمال وشركة خدمات تعليمية لإدارة وتشغيل الجامعة العمالية

صدى البلد

وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، عقدا بنظام (B.O.T) مع شركة جلبي للخدمات التعليمية والبحث العلمى، برئاسة المهندس محمد جاد، وذلك  للانتفاع وإدارة وتشغيل وتطوير كيان وانشطة وخدمات، ومنشأت والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

جاء ذلك  بحضور المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر ، والدكتور  عمرو درويش أستاذ التصنيع الدوائي بمركز البحوث الدوائية بجامعة أكسفورد، والنائب إيليا ثروت باسيلي، والدكتور درويش مرعي أستاذ التمويل والاستثمار ، والدكتور  حسني إبراهيم إمام، رجل اعمال مصري مقيم بدولة هونج كونج، والدكتورة شيماء تيسير أستاذ مساعد بكلية هندسة القاهرة ، ومحمد قدري وكيل مساهمين شركة جلبى، وتوماس يو العضو المنتدب لشركة فيفو وأوبو مصر، وجلاب فكتور رئيس مجلس إدارة شركة جيكسا الروسية.

وأكد محمد جبران ، على أهمية هذا البروتوكول، موضحا إن توقيع هذا العقد جاء للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المباني والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة في هذا المجال، والتى تهدف لتحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة وللنهوض بها.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، أنه سيتم  استغلال جميع الأصول التابعة للاتحاد لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات.

وقال : إن الجامعة العمالية هى احدى الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية، وتعد من أهم الجامعات المصرية التي تهتم بالتطور التكنولوجى .

وأشار إلى أنها الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها تدريب عملى في المصانع، والمنهج الدراسي للجامعة يحتوي على المنظومة الدولية للجودة.

كما يدرس طلابها كيفية تطبيق وتطوير شهادات الجودة العالمية مثل أيزو 9001 وأيزو 14001، وذلك لطلبة تكنولو جيا الإنتاج (بكالوريوس رقابة جودة) حيث تأسست الجامعة عام ١٩٨٥ و لها ١١ فرعا بعدة محافظات .

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