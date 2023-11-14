إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

نشرت الفنانة إلهام شاهين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تدعم فيها القضية الفلسطينية من خلال أغنية للفنانة نجاة.

وقالت إلهام شاهين : حب الوطن العربي أمانه وفرض وعهد على الملايين، وحياة حبك ولأجل عيونك يا فلسطين راجعين راجعين .. الله على أجمل الكلمات والألحان وصوت العظيمة نجاة، ربنا يسعدك زى ما أسعدتينا عمرنا كله، عايشين على أغانيكي.

إلهام شاهين

وقد أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لحضور المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون لأنه أقيم تحت شعار فلسطين وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وقالت إلهام شاهين فى تصريحات إذاعية ، أن حضورها للمهرجان كان تجربة رائعة نظرًا أنه أقام تحت شعار فلسطين ،وكان لايد أن يقام بالفعل لأنه مهرجان مصري أصيل على أرض أمريكي ، والأساس فيه الأفلام المصرية والعربية ، لأن الفن هو اللغة الوحيدة التى تربط العالم جميعًا.

وأضافت إلهام شاهين أن المهرجان كان له أثر قوي لأن الفنانين دعموا القضية الفلسطينية برسايل قوية ، وأن رسالتها فى المهرجان كانت عن كيفية الإتحاد ولإنقاذ فلسطين ، ورسالة قوية للبلاد التى تدعم إسرائيل وتمدها بالأسلحة لقتال أهل غزة لكي تتوقف لأن هذا إجرام ضد الأنسانية

وعلقت: الحرب عبارة عن جندي لجندي لكن قتل الأبرياء والأطفال وتفجير الكنائس والجوامع هذا شىء غير متكافيء ،ووقوف دول بجانب إسرائيل شىء غريب جدًا ومنطق مقلوب أنا مستغرباه.

وأضافت إلهام شاهين ، معلقة: فى تعمد لخراب الوطن العربي وكانوا يتمنوا أن يحققوا هذا الخراب فى مصرلكن ربنا منولهمش عشان كدة هيتجننوا من مصر لأننا أقوياء جدًا بجيشنا وشعبنا.