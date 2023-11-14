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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مبارك تحتفل بألبومها الجديد 11.11 في حفل بالرياض

صدى البلد

شهدت عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، حفلاً بمناسبة تدشين ألبوم الفنانة السعودية داليا مبارك الجديد "11.11" وفي لفتة مميزة وخاصة جداً، أضيئت شاشات بولفار الرياض جميعها بصور داليا مبارك، وهي الفنانة السعودية الأولى التي يضاء بصورها البولفار الأشهر والأكبر في العالم العربي، قبل أن تلتقي داليا بأكثر من 100 شخص تمت دعوتهم إلى "أنغامي لاب"، حيث انضم حشد من أبرز الملحنين والشعراء الذين عملوا على هذا الألبوم.

وخلال الحفل غنّت داليا على المسرح عدد من الأغاني ضمن ألبوم 11.11، شارحةً قبل كل أغنية الوحي الذي أدى إلى إنتاجها واللمسات الخاصة التي طلبت داليا إضافتها إلى كلّ منها. وفي تمام الساعة 11:11 عُرض على الحضور للمرة الأولى كليب أغنية "صدفة" من ضمن الألبوم.

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وعبّرت داليا عن سعادتها وشغفها الكبير الذي رافق تحضير هذا الألبوم، لا سيما وأن عنوانه يعبّر عن البداية الفنية والشخصية الجديدة لداليا كما شرحت للحاضرين. يتضمّن ألبوم 11.11 تنوعًا موسيقيًا مميزاُ، إذ يشمل عدد من الأغاني بلهجات عربية مختلفة منها الخليجي واللبناني والعراقي كما ويعتبر الألبوم انعكاساً للنزعة الإبداعية ولتطوّر داليا الفني.

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