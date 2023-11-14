لانقطاعه عن التدريبات.. أحمد حسن: فاركو يعلن فسخ التعاقد مع عمرو وردة

أعلن نادي فاركو عن فسخ تعاقده مع اللاعب عمرو وردة مهاجم منتخب مصر الأسبق، بالتراضي بناء على توصية من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "فاركو يعلن فسخ التعاقد مع عمرو وردة بعدما انقطع عن تدريبات الفريق"

كان عمرو وردة انضم إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.

