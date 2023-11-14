عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برومو فيلم بلوموندو يتجاوز مليون مشاهدة قبل طرحه بأيام

صدى البلد

تجاوز الاعلام الرسمي لفيلم "بلوموندو" حاجز المليون مشاهدة ، وذلك عقب طرحه منذ أقل من 24 ساعة فقط . 


وكانت  الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" قد أعلنت عن موعد عرض العمل في دور السينما، حيث تقرر عرضه بدءاً من غدا الاربعاء ١٥ نوفمبر بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي  في نفس التوقيت .

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

يشار إلى ان فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين و محمود حافظ و هاجر احمد و انجي وجدان و محمد محمود و سماء ابراهيم ، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته راسا على عقب.

 

بلوموندو فيلم بلوموندو فيلم حسن الرداد الجديد بلوموندو الفنان حسن الرداد هاجر أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

ترشيحاتنا

قيادي بفتح: الاقتراب من سيناء يعني إشعال الحرب في المنطقة

«سي إن إن» تواصل التضليل.. فضيحة للشبكة الأمريكية بشأن فيديو أنفاق غزة

وزير فلسطيني سابق: إسرائيل فقدت الاتزان.. ولا أحد يوافق على التهجير

ملك الأردن يكشف خطورة حل الدولة الواحدة على الهوية الفلسطينية والإسرائيلية

شروط الحصول على العمرة الترانزيت.. تعرف عليها

القضاء عليها والردع.. مستشار نتنياهو يكشف سياسة إسرائيل مع حماس وحزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

شاهد.. رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني بعد نزول المطر على قطاع غزة

فستان لافت.. سارة نخلة تثير الجدل بظهورها | شاهد

علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم.. احذروها

فيديو

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ