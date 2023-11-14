قبل طرحه الخميس المقبل.. أبرز المعلومات عن الموسم الختامي لمسلسل The Crown

تستعد منصة نتفليكس لطرح النصف الأول من الموسم الختامي لمسلسل The Crown الذي حظي بنجاح ومشاهدات عالية، وحصل أبطاله على جوائز عديدة على مدار السنوات الماضية.

أعلنت منصة نتفليكس من قبل إذاعة الموسم الأخير من The Crown على جزئين الأول تنطلق حلقاته يوم 16 نوفمبر أي الخميس المقبل، والثاني يوم 14 ديسمبر.

ونشرت منصة نتفليكس البرومو الدعائي للموسم الختامي لمسلسل The Crown الذي تدور أحداثه جميعها حول حياة الأميرة ديانا بعد انفصالها عن تشارلز، وعلاقاتها الغرامية ووفاتها المأساوية.

ظهر في برومو The Crown مشاهد وتفاصيل من علاقة ديانا ودودي الفايد، ورحلاتهما سويا، ومطاردة كاميرات الصحافة لهما في كل مكان، حتى وصلا إلى الحادث الشهير، وتأثير ما فعلته على القصر الملكي.

تلعب إيميلدا ستانتون دور الملكة إليزابيث في مراحل عمر متقدمة في الموسم الأخير من The Crown، بعدما لعبت أوليفيا كولمان نفس الشخصية في الموسمين السابقين.

واحتفل أبطال مسلسل The Crown بالعرض الخاص لانطلاقه منذ ساعات بحضور إليزابيث ديبيكي التي تقوم بشخصية الأميرة ديانا، وخالد عبد الله “دودي الفايد” الذي أقيم في لوس أنجلوس.

بعد انتهاء إضراب هوليوود الشهير، عاد النجوم للاحتفاء بأعمالهم واصطف أبطال The Crown على السجادة الزرقاء لالتقاط الصور احتفالا بانطلاق الموسم السادس والأخير.

سوف يركز الجزء الثاني من The Crown على الرومانسية المزدهرة بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون، واليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث، وعلاقة الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز.