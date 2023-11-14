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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأمين صناديق الاقتراع.. محافظة القاهرة تضع خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

صدى البلد

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ــــ12 ديسمبر 2023 بحضور ممثلى جميع الأجهزة المعنية بالعملية الإنتخابية .


وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية .


وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .


وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .


وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تكليف اللجان المشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد علي متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.


وأكد محافظ القاهرة، أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية .
وشدد محافظ القاهرة علي ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.


ووجه محافظ القاهرة، مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ.


كما طالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة للدفع بالعدد الكافى من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة  . 


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

 

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