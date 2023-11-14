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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم توعوي بمرض السكري بصيدلة المنصورة الأهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية يومًا توعويًا حول مرض السكري وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمرضى السكر، وتبنيًا لقيم التضامن والرعاية، وحرصًا من جامعة المنصورة الأهلية على المساهمة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي وتشجيع الطلاب على تبني عادات حياة صحية تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.
 وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر -رئيس الجامعة وريادة الدكتور أحمد الشيخ  مدير برنامج فارم د - صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة ومنسق المسئولية المجتمعية والجودة والاعتماد بالجامعة.

 

 حيث يهدف اليوم التوعوى لزيادة الوعي حول هذا المرض الشائع بالمجتمع المصرى حيث تم تنظيم عدد من الفعاليات والورش التوعوية لتوضيح كيفية التعامل مع هذا المرض، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الوقاية والعناية بصحة مرضى السكري والتوعية حول مخاطر وتأثيرات مرض السكري، وتوضيح التحديات التي يواجهونها يومياً، وأهمية توفير الدعم لهم، وكذلك تحفيز الطلاب على تبني مبادرات صحية ونمط حياة نشط للوقاية من هذا المرض المزمن.

الجودة والاعتماد المنصورة الأهلية الوقاية من الأمراض اليوم العالمي لمرضى السكر جامعة المنصورة جامعة المنصورة الأهلية صيدلة اكلينيكية كلية الصيدلة لأمراض المزمنة مبادرات صحية مسئولية المجتمعية نشر الوعي الصحي

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