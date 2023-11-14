أستاذ علوم سياسية: مصر لم تغلق معبر رفح وإسرائيل تعوق وصول المساعدات

قال جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات.

وأضاف جهاد الحرازين في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "مصر تسعى في المسار الإغاثي والإنساني.. مصر قدمت معظم المساعدات الإنسانية الموجهة على قطاع غزة، وتستقبل المصابين الفلسطينيين".

واستطرد جهاد الحرازين: "مصر تحاول جاهدة من خلال اتصالاتها ومشاوراتها، التوصل إلى تسوية سليمة للقضية الفلسطينية".

ولفت جهاد الحرازين، إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا ومعبر رفح من الجانب المصري مفتوح على مدار الساعة، وإسرائيل هي من تعوق إدخال المساعدات.