عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" بداية الارتقاء بالعملية التعليمية

محافظ كفرالشيخ جمال
محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين

 أكد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، أن المبادرة الرئاسية " 1000 مدير مدرسة "هى بداية التغيير المنشود فى الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها، وتنشئة الأجيال القادمة على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه في المكانة التى تستحقها مصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولى اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لتنال مصر المكانة التى تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم.


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم / الثلاثاء/ ، بالدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، بالمحافظة ، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.


وأعرب المحافظ ، عن سعادته بوجود هذه النماذج المشرفة من أبناء كفرالشيخ بالمنظومة التعليمية والتى تم اختيارها ضمن نخبة كبيرة من المعلمين، مقدماً لهم خالص التهنئة، لافتا إلى أهمية دور المديرين الجدد بالعملية التعليمية والقيادة، خاصة وأن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردى بهم واتاحة طاقة إيجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة.


ومن جانبه قال عمرو البشبيشى، إن الدفعة الأولى بالمبادرة الرئاسية لإختيار 1000 مدير مدرسة، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة وتم اختيار 23 مدير مدرسة من محافظة كفرالشيخ من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، ليكونوا نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وتحقيق نقله نوعية في التعليم بمحافظة كفرالشيخ .


وبدوره أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية، بالمحافظة تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت فى سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

ترشيحاتنا

500 جريح وغرفتا عمليات و3 أطباء فقط.. المستشفى المعمداني يواجه كارثة بغزة

إجراء عاجل من المدعي العام التركي لمحاكمة نتنياهو

شكري: نؤكد رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين داخل غزة أو خارجها

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

مجلة تابعة لجيش الاحتلال تدعو لفتح جبهة ضد مصر|رد عنيف من أحمد موسى

سيميوني يكشف عن خليفته في تدريب أتلتيكو مدريد| مدرب عالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. سارة نخلة تثير الجدل بظهورها | شاهد

علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم.. احذروها

رفض المغادرة.. رسالة قوية لطبيب فلسطيني قبل استشهاده في مستشفى الشفاء

مصر كلها عايزة مابولولو| الاتحاد السكندري يكشف وجهة هداف الدوري.. وهذا سعره النهائي

فيديو

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ