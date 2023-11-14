محافظ كفرالشيخ: المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" بداية الارتقاء بالعملية التعليمية

أكد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، أن المبادرة الرئاسية " 1000 مدير مدرسة "هى بداية التغيير المنشود فى الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها، وتنشئة الأجيال القادمة على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه في المكانة التى تستحقها مصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولى اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لتنال مصر المكانة التى تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم / الثلاثاء/ ، بالدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، بالمحافظة ، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.



وأعرب المحافظ ، عن سعادته بوجود هذه النماذج المشرفة من أبناء كفرالشيخ بالمنظومة التعليمية والتى تم اختيارها ضمن نخبة كبيرة من المعلمين، مقدماً لهم خالص التهنئة، لافتا إلى أهمية دور المديرين الجدد بالعملية التعليمية والقيادة، خاصة وأن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردى بهم واتاحة طاقة إيجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة.



ومن جانبه قال عمرو البشبيشى، إن الدفعة الأولى بالمبادرة الرئاسية لإختيار 1000 مدير مدرسة، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة وتم اختيار 23 مدير مدرسة من محافظة كفرالشيخ من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، ليكونوا نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وتحقيق نقله نوعية في التعليم بمحافظة كفرالشيخ .



وبدوره أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية، بالمحافظة تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت فى سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية .