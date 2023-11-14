متخصص بالشأن الأمريكي: جيل جديد من السياسيين يرفض دعم بايدن غير المشروط لإسرائيل

قال محمد المنشاوي المتخصص في الشأن الأمريكي إن هناك جيلا جديدا من السياسيين في الإدارة الأمريكية الذين لا يروق لهم السياسة الحالية والدعم الأمريكي غير المشروط لـ إسرائيل.

هناك مظاهرات كبيرة مؤيدة لإسرائيل ومظاهرات مؤيدة لوقف إطلاق النار

وأضاف المنشاوي في مداخلة عبر زوم في برنامج مصر جديدة على قناة etc ، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل تقليدي، هو شيء طبيعي لكن إدارة بايدن ذهبت إلى مدى ومستوى جديد من الدعم بدون أي شروط حتى أنها لاتطالب بوقف إطلاق النار وهي أول حرب خارجية لا تطالب فيها أمريكا بوقف إطلاق النار بل بالعكس تؤيد الحملة العسكرية واستمرارها حتى تتم مهمتها.

أوضح أن هناك مظاهرات كبيرة، مؤيدة لإسرائيل ومظاهرات مؤيدة لوقف إطلاق النار وهناك تنافس بين الطرفين.

وأشار الي أن هناك غضب ضد السفارات الأمريكية في الخارج من سياسية الرئيس بايدن لكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية مؤيد كبير للجانب الإسرائيلي ولكنها تطلب على استحياء هدنة للإفراج عن الرهائن وهو الهدف الاول للإدارة الأمريكية.

ولفت إلي أن بايدن يريد أن يظهر بمظهر القائد القوي من أجل الانتخابات المقبلة.

وقال أن بعد العملية العسكرية يوم السابع من أكتوبر كان هناك دعم شعبي لإسرائيل وتحول هذا الدعم بعد فترة لدعم الفلسطينيين خاصة بعد هذا العدوان الشديد والضغط على وسائل الإعلام لنقل معاناة الشعب الفلسطيني.