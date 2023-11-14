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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد فعل صادم من بوسي بعد إعلان انفصالها عن هشام ربيع

بوسي وهشام ربيع
بوسي وهشام ربيع

لم تظهر الفنانة بوسي إلى العلن للتعليق على خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هشام ربيع، ولكن كان لها رد فعل مفاجيء. 

قررت بوسي إخفاء كل صورها التي تجمعها بزوجها السابق هشام ربيع على حسابها بتطبيق انستجرام، بالتزامن مع إعلانه الانفصال عنها. 

انفصال بوسي وهشام ربيع

أعلن رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له  من قبل طليقها.

جاء ذلك بعد أقل من عام ونصف على إقامة حفل زفاف بوسي وهشام ربيع في مايو 2022 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. 

واشتهر حفل زفاف بوسي بجملة شهيرة قالتها أثناء رقصها قائلة:" عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي.. دنا هبة مني"، لتنتهي بالفعل بعد مرور أقل من عامين على حفل الزفاف الذي بلغت تكلفته الملايين. 

بيان انفصال بوسي

أكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رجل الأعمال هشام ربيع، أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حاليا على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.

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