انفصال بوسي وهشام ربيع.. أبرز صورهما سويا خلال عام ونصف زواج

أعلن رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسب ما أكدته تحقيقات النيابة.





ومرت علاقة بوسي وهشام ربيع بالعديد من الأزمات خلال عام ونصف، بداية من حفل زفافهما، مرورا بعودته إلى زوجته السابقة وأم أولاده، ونهاية بحبسه بسبب طليقها.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني.

في الوقت نفسه اختفت ضرة الفنانة بوسي عن الأضواء، وحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الخصوصية، بعدما عادت من العمر وارتدت الحجاب، بعد الأزمات التي تسببت بها في حياة هشام ربيع.

بدأت الازمة في مارس الماضي بعدما تم القبض على رجل الأعمال هشام ربيع، زوج الفنانة والمطربة بوسي، بسبب أزمة تتعلق بالشيكات والديون التي كانت بينها وبين زوجها ومدير أعمالها السابق فطين سعيد.

كان هشام ربيع يحاول حل أزمة الشيكات التي كانت بحوزة والد ابنها، وطليقها، لكن تطرق الأمر إلى بلاغات أمام النيابة.