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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون قصف إسرائيل بصواريخ باليستية

الحوثيون يعلنون قصف
الحوثيون يعلنون قصف إسرائيل بصواريخ باليستية

أعلن المتحدث العسكري للحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على إسرائيل بما في ذلك إيلات.

وقال سريع: “إطلاق الصواريخ الباليستية يأتي بعد 24 ساعة من عملية عسكرية أخرى بطائرات مسيرة على نفس الأهداف الإسرائيلية”.

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين في اليمن، أن الجماعة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عبد الملك الحوثي، أن الحوثيين سيواصلون قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات.

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كما هدد عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا:" مستعدون لأي تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين".

ودعا عبد الملك الحوثي للحشد العسكري في شمال اليمن استعدادا لحرب إقليمية محتملة.

اليمن صواريخ باليستية الحوثيين إسرائيل

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