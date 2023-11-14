عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تزور مقر الطائفة الإنجيلية بالقاهرة

حملة الرئيس السيسي
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب الحملة وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وذلك خلال زيارة الحملة لمقر الطائفة الإنجيلية بالقاهرة.

وخلال اللقاء أعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته وسعادة أعضاء هيئة مكتب الحملة بزيارة مقر الطائفة الإنجيلية، معرباً عن تقديره لدورهم الوطني والبارز في جميع المواقف الوطنية التي مرت بها الدولة المصرية، فضلاً عن دورهم المجتمعي البارز، موضحاً أن الكنيسة الإنجيلية اتخذت خطوات رائدة للإصلاح والتقارب داخل المجتمع المصري والالتحام بقضاياه وتحدياته، مثمناً دور الكنسية في عدد من القضايا من بينها التعليم والصحة ومحو الأمية، وتأسيس منتدى الثقافات الذي رسخ سمات التعددية والتسامح، مشيراً إلى دور النشرة الإنجيلية في رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين.

كما أكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن إيمانًا كاملًا بالمواطنة وبالحقوق المتكافئة للمصريين وهو ما نلمسه واضحاً في تقلد الإخوة الأقباط عدداً من المناصب التشريعية والتنفيذية والقضائية والاستشارية المرموقة.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، له دور كبير في دعم وترسيخ مبدأ المواطنة والحقوق المتكافئة للمصريين جميعاً مشيراً إلى أن دستور 2014م أولت مواده اهتمامًا خاصًا بحقوق الإخوة الأقباط، فأشارت المادة (٢٣٥) إلى التزام الدولة بإصدار قانون بناء الكنائس وترميمها بما يكفل حرية المسيحين في ممارسة شعائرهم الدينية وهو ما عمل مرشحنا تفعيله وصدر هذا القانون بالفعل وتم تطبيقه.

ومن جانبه، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أن الدولة لعبت دوراً كبيراً فى تقنين أوضاع الكنائس، فالكنيسة الإنجيلية كان لديها 1500 كنيسة، كان مسجل منها 500 كنيسة، وفى 5 سنوات تم تقنين 480 كنيسة وبيت مؤتمرات، أى ما تم خلال خمس سنوات يساوى ما تم فى 200 عام من تقنين أوضاع الكنائس، موضحاً أننا نستطيع وبكل وضوح رؤية قيادة ودولة تسعى لتطبيق أساسيات مجتمع العدالة والتنمية، وأضاف أنه تم إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية لأول مرة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية المصرية، للتأكيد على ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المصريين، وأيضا من خلال المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس من منطلق مسؤولية إنسانية مباشرة نحو تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري في جميع ربوع بلادنا، والتي تهدف لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

كما أشار إلى أن هناك إنجازات ملموسة تستحق أن نتكاتف جميعاً لاستكمالها، وأن بلادنا هي الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالاستقرار والأمن، موضحاً قيامهم بدورهم بتشجيع المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم.

حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
حملة الرئيس السيسي تزور رئاسة الطائفة الإنجيلية
عبد الفتاح السيسي الحملة الرسمية الطائفة الانجيلية السيسي رئيس الطائفة الإنجيلية حملة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

موضوعات متعلقة

تحمل مسئولية كبيرة.. حملة السيسي الانتخابية في ضيافة دار الإفتاء المصرية

النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب تزور حملة السيسي الانتخابية

يتصدرون اهتمامات الرئيس.. حملة السيسي الانتخابية تلتقي المصريين بالخارج للمرة الثالثة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا لكنيسة الوراق

ترشيحاتنا

بمشاركة صلاح ومرموش.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي

حماس تعلن شرطين أساسيين لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

مفاجأة بأسعار الذهب.. تراجع عالمي وقرار حكومي لتهدئة السوق| هدية للمقبلين على الزواج

فقدت جميع عائلتها.. لحظات مؤلمة لانهيار مسعفة فلسطينية في غزة|فيديو

إجلاء الجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس في غزة

جنوب أفريقيا تعتزم فرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب العدوان على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تخزن العدس المطبوخ طول الشتا.. اكتشف الطريقة

عفاف شعيب وأحمد عبدالعزيز ونجوم الدراما في عزاء والد سلوى عثمان| صور

انفصال بوسي وهشام ربيع.. أبرز صورهما سويا خلال عام ونصف زواج

بالأسود .. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة من مصر

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ