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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التجديد لمعلول مؤجل.. حقيقة تلقي الأهلي عروضا لبيع عبد المنعم |تفاصيل

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يتفاوض مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تعديل عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي حتى الآن لم يفاوض عبدالمنعم حول تجديد عقده، ومن الوارد أن يتم التفاوض خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "عبدالمنعم لم يتلق أي عروض للرحيل إلى الدوريات الأوروبية بشكل رسمي حتى الآن، رغم وجود متابعة له من بعض الأندية".

 

الأهلي لم يفاوض علي معلول حول التجديد
وأشار إلى أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لم يدخل في أي مفاوضات مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لتجديد عقده حتى الآن.

وشدد على أن ما يتردد عن وجود خلاف عن مدة العقد الجديد بين الطرفين، غير صحيح بالمرة وكل التجديدات مؤجلة لبعد نهائيات كأس العالم للأندية".

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