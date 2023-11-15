أخبار التكنولوجيا| ميزة سحرية من واتساب تغير شكل التطبيق.. ومحكمة روسية تفرض غرامة على جوجل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تقارير أن هناك محتالون يقومون بخداع المستخدمين عن طريق وضع روابط مزيفة للدخول على أداة الذكاء الاصطناعي Bard المملوكة لشركة جوجل، وذلك من أجل إيهام المستخدمين بأنها روابط حقيقة ثم سرقة بياناتهم الحساسة فيما بعد.

كشفت تسريبات جديدة التصميم النهائي لهواتف سامسونج Galaxy S24 الرائدة، والمتوقع أن تتصدر أفضل هواتف أندرويد في العام المقبل 2024، حيث أشارت الصور إلى تغييرات كبيرة إلى جانب تحسينات ملحوظة مقارنة بالسلسلة السابقة.



تستعد شركة Honor “ هونر” الصينية إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Honor 100 من الفئة الرائدة خلال الأيام المقبلة، حيث ستحصل الهواتف على عدد من المواصفات القياسية التي ترشحها للمنافسة على أفضل هواتف أندرويد.



تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها IQOO 12 في 12 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف أندرويد في العام الجديد 2024، حيث يحصل على أقوي معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.



يتخذ تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp خطوات مهمة لتعزيز خصوصية المستخدم من خلال تقديم ميزة أمان جديدة تُعرف باسم ميزة Secret Code أو "الرمز السري" للمحادثات المقفلة، حيث تعد الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي، وهي متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين.



فرضت محكمة روسية غرامة على شركة جوجل لعدم قيامها بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها في البلاد، حيث يعد الحُكم هو الأحدث في سلسلة من العقوبات المالية المفروضة على جوجل وسط التوترات بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا.