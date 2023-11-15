عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ميزة سحرية من واتساب تغير شكل التطبيق.. ومحكمة روسية تفرض غرامة على جوجل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

احذر الدخول على هذه الروابط.. وجوجل ترفع دعوى قضائية| تفاصيل 

 

كشفت تقارير أن هناك محتالون يقومون بخداع المستخدمين عن طريق وضع روابط مزيفة للدخول على أداة الذكاء الاصطناعي Bard المملوكة لشركة جوجل، وذلك من أجل إيهام المستخدمين بأنها روابط حقيقة ثم سرقة بياناتهم الحساسة فيما بعد.

 

صور تكشف عن تصميم أنيق ومختلف لـ سامسونج Galaxy S24 .. شاهد 

 

كشفت تسريبات جديدة التصميم النهائي لهواتف سامسونج Galaxy S24 الرائدة، والمتوقع أن تتصدر أفضل هواتف أندرويد في العام المقبل 2024، حيث أشارت الصور إلى تغييرات كبيرة إلى جانب تحسينات ملحوظة مقارنة بالسلسلة السابقة.

 

بتصميم شبابي أنيق ومواصفات أسطورية.. هونر تقلب الأسواق بسلسلة Honor 100


تستعد شركة Honor “ هونر” الصينية إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Honor 100 من الفئة الرائدة خلال الأيام المقبلة، حيث ستحصل الهواتف على عدد من المواصفات القياسية التي ترشحها للمنافسة على أفضل هواتف أندرويد.

 

فيفو تنافس الكبار بهاتف IQOO 12 العملاق مع أقوى معالج كوالكوم


تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها IQOO 12 في 12 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف أندرويد في العام الجديد 2024، حيث يحصل على أقوي معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

 

الرمز السري.. ميزة سحرية من واتساب تغير شكل التطبيق


يتخذ تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp خطوات مهمة لتعزيز خصوصية المستخدم من خلال تقديم ميزة أمان جديدة تُعرف باسم ميزة Secret Code أو "الرمز السري" للمحادثات المقفلة، حيث تعد الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي، وهي متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين.

 

محكمة روسية تفرض غرامة على جوجل لفشلها في تخزين البيانات الشخصية لمستخدميها


فرضت محكمة روسية غرامة على شركة جوجل لعدم قيامها بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها في البلاد، حيث يعد الحُكم هو الأحدث في سلسلة من العقوبات المالية المفروضة على جوجل وسط التوترات بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

وسط إطلاق نار.. رعب مع اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء|فيديو صادم

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

هدوء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أقل ثمن من أشهر.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

مدير عام مستشفيات غزة: الاحتلال لم يجد دليلًا على وجود المقاومة بمستشفى الشفاء

أحدث أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الجديدة في مصر

اليوم.. آخر موعد لتغيير مركز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024

قبل لقائه الرئيس شي.. بايدن: الصين تواجه مشكلات حقيقية

ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة إلى 48


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. أسما شريف منير تتألق بصور جديدة| شاهد

بملابس الهلال الأحمر.. ملك قورة داعمة للقضية الفلسطينية

مقطع فيديو لمصارع عالمي يثير الجدل حول القضية الفلسطينية.. شاهد

مرصع بـ الألماس.. محمد رمضان بإطلالة صادمة فى أحدث حفلاته| صور

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ