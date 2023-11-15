أخبار الفن: قبل عرضها غدا.. التفاصيل الكاملة لـ مسرحية "صوابع زينب".. محمد رمضان يحيى حفل ختام IATF

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

في أول ظهور إعلامي له منذ فترة طويلة، يحل السوبر ستار أحمد حلمي ضيفًا على حلقتي الأسبوع الحالي من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة "CBC".

خلال الحلقة، يكشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما يتحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

تعرض مسرحية “صوابع زينب"، في #بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض من 16 إلى 20 نوفمبر.

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

أحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخم ، في احد فنادق التجمع الخامس ، على هامش المعرض الافريقي IATF ،والذي أقيم خلال الأيام الماضية على ارض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات ، وذلك قبيل الختام الرسمي مساء غدًا.