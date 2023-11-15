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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجفاف يضرب غزة.. برنامج الأغذية العالمي يطلق نداء عاجلا

غزة
غزة
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بمنازلهم أو ممرات النزوح.. الصليب الأحمر يطالب بحماية المدنيين في غزة


كشفت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أن السلع الغذائية نفدت من المحال التجارية، موضحة أنه كان هناك 130 مخبزًا توقفت جميعها بسبب نقص الوقود.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن برنامج الأغذية العالمية كان لديه 30 مخبزًا توقفت تدريجيًا وآخرها يوم الجمعة الماضي وكانت توزع الخبز لربع مليون فلسطيني.


وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن هناك انتشارا لسوء التغذية تبعها تفاقم الأمراض نتيجة قلة المياه في قطاع غزة، موضحة أن الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة صعبة جدا.
 

وأكدت أن هناك شللا تاما فى قطاع غزة بسبب نقص الوقود، مشيرة إلى أن شاحنات من المساعدات الإنسانية عبرت اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.


ولفتت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إلى أن الشاحنات فى قطاع غزة لا تستطيع نقل المساعدات بسبب نفاد الوقود. 


وقالت إن هناك أزمة إنسانية كبيرة فى قطاع غزة فقد انتشر الجفاف وتبعه انتشار الأمراض بسبب نقص المياه، إضافة إلى أن القصف الاسرائيلي قتل الالاف من الشعب الفلسطيني .
وواصلت: نحتاج إلى ادخال مساعدات كثيرة بصورة سريعة لقطاع غزة، و100 شاحنة تدخل تجاريا عبر مصر إلى قطاع غزة قبل العدوان الاسرائيلي .


وأكدت أن الهلال الأحمر المصري يقوم بمجهود كبير من أجل المساعدات الإنسانية لأهلنا بقطاع غزة، ويتواصل نظيره الفلسطيني ويعمل على تلبية الاحتياجات من المساعدات الإنسانية.
واختتمت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، كلامها مؤكدة أنه يتم نقل المساعدات داخل قطاع غزة بشاحنات صغيرة بسبب دمار الطرق.
 

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