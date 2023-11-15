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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الراتب.. إعلامي: محمد شريف يرفض العودة إلى الأهلي

محمد شريف
محمد شريف

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، والمعار من النادي الأهلي حول العودة إلى القلعة الحمراء مجددًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :"النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، خاصًة في ظل تواضع مستوى الفرنسي أنتوني موديست، وعدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني بصلاح محسن، وفي حال فشل التعاقد مع مهاجم أجنبي سيكون هناك بدائل محلية مثل أحمد أمين أوفا مهاجم انبي ومروان حمدي مهاجم المصري.

وأضاف: " تم طرح إسم محمد شريف مهاجم الأهلي المعار للخليج السعودي من أجل عودته للفريق في يناير المقبل، لكن كانت المفاجأة أن اللاعب رفض العودة للقلعة الحمراء بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه في الدوري السعودي".

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