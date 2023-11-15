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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفاوض مهاجما من الدوري الروسي| تفاصيل

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر استعدادات النادي الأهلي لموسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :" النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع البوركينابي محمد كوناتي، مهاجم فريق جروزني الروسي، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وقال  المصدر: "النادي الأهلي تواصل مع محمد كوناتي ووكيل أعماله، من أجل معرفة شروط اللاعب للانضمام لصفوف الفريق، بعدما أبدى  مارسيل كولر المدير الفني موافقته على التعاقد مع اللاعب".

وأضاف: "كوناتي ينتهي عقده مع ناديه الروسي بنهاية الموسم الجاري، والأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل مليون و200 ألف دولار في حين أن قيمته التسويقية تبلغ ٢ مليون يورو".

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