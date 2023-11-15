عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاطمة عمر تفوز بجائزة أفضل رياضية عربية

صدى البلد

 فازت البطلة البارالمبية فاطمه عمر أسطورة رفع الأثقال المصرىة بجائزة أفضل رياضية بارالمبية عربية فى  النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتى تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة التي تحتفل بانجازات  المرأة في الوطن العربي في المجال الرياضي.

وقد تنافست اللاعبة المصرية مع العديد من الرياضيات العرب حتى تم تصفيتهن إلى الدور النهائى  إلى ثلاث لاعبات هن نورة الكتبي (الإمارات)،  وآية الله أيمن توفيق (مصر) بجانب فاطمه عمر التى تفوقت على الجميع بتاريخها وإنجازاتها .


وتسلمت البطلة البارالمبية جائزتها التى   أقيمت  تحت رعاية  الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتى تلقب ب (أم الإمارات)، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، يشهد الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في نسخة 2023، ويبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و800 ألف درهم، في 10 فئات للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

بيان عاجل من حماس بعد قرار دولة بليز تعليق علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

سيول وصواعق.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لأهل المدينة المنورة

ترشيحاتنا

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى لعام 2023/2024.. تعرف عليها

ارتفاع كبير في طلبات ترخيص الأسلحة داخل إسرائيل منذ 7 أكتوبر

تسريب مذكرة سرية عن حجم الجرائم الإسرائيلية في غزة يثير غضب البرلمان الهولندي

القاهرة الإخبارية تعرض اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء

خصم لن يتكرر على Galaxy S22 Ultra.. اعرف سعره فى السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمظهر فريد وأسلوب تربية رائع.. شاهد الغراب الفائز بلقب «طائر القرن»

أنا مريض ومحتاج للدعم| بكاء عمرو وردة يكشف معاناته وحقيقة فسخ عقده مع فاركو

في عيد ميلادها .. 5 صور نادرة لـ سميرة أحمد

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023|سحر وجاذبية عالية

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ