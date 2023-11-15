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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيهات حكومية بسرعة إنجاز برنامج تدريب الشباب بـ8 محافظات لتأهيلهم لسوق العمل

صدى البلد

وجه حسن شحاتة وزير العمل؛ اليوم الأربعاء، الإدارات المُختصة بملف التدريب المهني ،بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجاً في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتنمية مهارات الشباب .   

وجدد الوزير دعوته إلى الشباب من الجنسين بالتوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات التي يقطنون بها للتقديم على دورات التدريب المهني حتى يكونوا جاهزين لإحتياجات سوق العمل.                        

جاءت توجيهات الوزير تزامناً مع إجتماع تنسيقي بين الوزارة ، و"برنامج الأغذية العالمى  WFP"،و"برنامج التعاون الألمانى"، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية"،والذي إنعقد أمس الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة الخطة التنفيذية بين الوزارة والبرنامج ؛ لبرنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لإحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية ،هي محافظات:أسوان ، والأقصر، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف ، والفيوم " ،على مجالات ومِهن :الطاقة الشمسية ، والتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتطريز اليدوى ،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين الوزارة والبرنامج فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة  .

وقالت الوزارة : إن هذا الاجتماع التنسيقى الذى نظمته الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة المركزية للتدريب المهنى ، افتتح فعالياته المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، بكلمة أكد خلالها على أهمية تفعيل الخطة التدريبية بالمحافظات والاستفادة من طاقات الشباب من الجنسين وتوجيه كفاءاتهم للمشاركة فى عمليات التنمية الإقتصادية ، ودعمهم من خلال برامج التدريب المهنى المجاني المُخطط تنفيذها خلال الفترات المُقبلة ، مقدماً الشكر والتقدير لمسئولى برنامج الأغذية العالمى، ومديرى مديريات العمل ومسئولى التدريب بالمحافظات المشاركين فى الاجتماع على جهودهم الفعالة لإنجاح ذلك التعاون وتقديم أفضل الخدمات التدريبية للشباب .

وأشار الوزارة إلى أن الإجتماع تناول مناقشات حول آلية تنفيذ برامج تمكين الشباب بالمحافظات المُستهدفة ، ومفهوم منهجية "التوأمة المهنية".                                                                    

شارك فى الاجتماع من الوزارة: المهندسة ياسمين ممدوح مدير عام الادارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب المهنى ، والمهندس وائل عبد الصبور مدير عام الادارة العامة لشئون مراكز التدريب المهنى ، والدكتورة عطيات أبو زيد إدارة العلاقات الخارجية ، ومديرى مديريات العمل ومسئولى التدريب بالمحافظات الثامنية   .    

ومن برنامج الأغذية العالمى: دعاء عرفة مدير وحدة الحماية الإجتماعية ، وماريانا برسوم ، وميلاد نجيب  مسئول برامج تمكين الشباب ، وطارق سراج من فريق البرنامج ، ومن شركة قدرة د. نشوى أيوب المدير التنفيذى للشركة ، ود.سعد رضوان من الشركة .

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