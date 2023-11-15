العاملون بالإعلام والثقافة والآثار يعلنون ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة

أعرب العاملون بالمؤسسات الإعلامية والصحفية والثقافة والآثار عن ارتياحهم للجهود المخلصة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي محليا وخارجيا لوقف نزيف الحرب الدائرة من جانب العدو الصهيوني، والتمسك بتنفيذ القرارات الإقليمية والدولية في شأن التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف المجازر الوحشية.

وشدد ممثلو العاملين، في مؤتمرهم الانتخابي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على ضرورة تكثيف حملات الإغاثة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مؤكدين أنه لا تدخل خارجي في شئون مصر أو المساس بترابها الوطني الغالي.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وطلعت عبد القوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأعلن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والثقافة والآثار؛ نائب رئيس اتحاد العمال؛ التبرع بمائة ألف جنيه لدعم ومساندة الشعب العربي الفلسطيني، إلى جانب التبرعات الفردية والجماعية الأخرى من قبل العاملين بهذه المؤسسات وأسرهم.

جاء ذلك في المؤتمر الموسع الذى نظمته النقابة العامة بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحادات التعاونيات الاستهلاكي والإنتاجي والإسكاني والزراعى والصيد.

وأكد مجدى البدوي، عضو المجلس القومي للحوار الوطني؛ أن عمال مصر هم القوة التصويتية الأعلى في هذه الانتخابات؛ وأعلنوا جميعا أن مرشحهم الوحيد عبد الفتاح السيسى من أجل استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المستقبل المشرق.

وقال إن عمال مصر لديهم وثيقة لتقديمها للمستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس، تؤكد انحياز السيسي دائما لصالح العمل والعمال الذين يساهمون بجهودهم المخلصة في إقامة المشروعات العملاقة.

وأضاف مجدي البدوي أن الوثيقة تتضمن خطة للعمل على المستوى القومي التى تنطلق عام 2024، خاصة فيما يتعلق بمبادرة صنع في مصر على النحو التالي:

* إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يقوم على الثلاثية في إيجاد الحلول السريعة المبتكرة لقضايا العمل والعمال.

* إصدار حزمة من تعديلات التشريعات وفي مقدمتها مشروع قانون العمل الذى يقضي بإنشاء المحاكم العمالية بجميع درجات التقاضي على غرار محاكم الأسرة والاقتصادية وجرائم النقل.

* إنشاء مركز للوساطة والتحكيم بوزارة العمل بهدف إقامة علاقات مستقرة عند فض النزاعات بين طرفي العمل.

* إنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني برئاسة رئيس مجلس الوزراء هدفها رسم سياسات واستراتيجيات التدريب المهنى ذات المهارة العالمية.

* إنشاء مجلس أعلى للتشغيل بوزارة العمل يتولى وضع سياسة للتخطيط وتشغيل العمالة في الداخل والخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة غير المنتظمة.

* إعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي للأجور والنص على إلزامية قراراته على جميع منشآت العمل ويتم مراجعتها سنويا بدلا من 3 سنوات.

وكان المؤتمر الذى عقد بالقاعة الكبرى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشهده عيد مرسال، الأمين العام؛ وعلى عبد الوهاب وعلى عبد الباسط؛ ومحمد حنفي؛ أعضاء المجلس، بدأ بتلاوة من آيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة.

وفي ختام أعماله، تسلم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، وثيقة عمال مصر من مجدى البدوي رئيس المؤتمر.