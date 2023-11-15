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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دورة تدريبية لمُفتشي العمل بـ8 محافظات على دليل المساواة بين الجنسين

صدى البلد

نظمت وزارة العمل ورشة العمل الثانية حول بيئة العمل اللائقة للجنسين، وذلك على مدى يومين بمحافظة الإسكندرية ، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضمن سلسلة ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يُراعى "المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع.

يأتي ذلك فى إطار التعاون  بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" ، ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل .

وتتضمن الورشة يوم تدريبي لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: الإسكندرية ، وبورسعيد ، وكفرالشيخ ، ودمياط ، ومطروح ، والمنوفية ، والغربية ، والشرقية، حول دليل التفتيش ، والتركيز علي مناقشة مُدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.

وأوضحت الوزارة؛ أن أمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير وعضو الوحدة المركزية بالوزارة افتتحت الورشة، ونقلت تحيات حسن شحاتة وزير العمل إلى الحضور والمشاركين ، واهتمامه وحرصه البالغ على متابعة عمل المفتشين من أجل خلق بيئة عمل مواتية ومراعية للمساواة بين الجنسين ،وحماية المرأة داخل مكان العمل .

وأثنت على التعاون القائم بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ومنظمة العمل الدولية ؛ موجهة الشكر للمنظمة على التعاون المثمر فى مختلف المجالات.

من جانبها تقدمت شيرين زايد مدير المشروع بالشكر والتقدير للحضور ، مشيرة إلى المُخرجات التى نتجت عن التعاون بين المشروع ووحدة المساواة بين الجنسين والتى كان أهمها الدليل الارشادى للمساواة بين الجنسين.

كما شارك بالورشة شيرين عبد الحى إدارة شئون المرأة بالوزارة ، وياسر غازي إدارة تفتيش العمل ، وعدد من مدربين وحدات المساواة بين الجنسين في المحافظات .

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