وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" تعلن مقتل 102 من موظفيها في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مقتل 102 من موظفيها في قطاع غزة، وهو أعلى عدد من العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في الصراع في تاريخ الوكالة منذ تأسيسها.

وعبرت الوكالة الأممية عن قلقها إزاء التقرير الأخير الذي يفيد بدخول قوات الاحتلال الإسرائيلية إحدى مدارس الأونروا في غزة واستخدامه لعمليات عسكرية، موضحة أنها تجري تحقيقا حيال ذلك.

ولفتت الوكالة إلى نزوح 1.6 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، حيث يعيش الآن 795.500 نازح في 154 موقعا لـ"الأونروا" في محافظات قطاع غزة الخمس.

وفي وقت سابق، أكدت الوكالة أن الإمدادات الحالية، لا تلبي سوى 39% من الاحتياجات الغذائية و1% من احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الملاجئ.

وأشارت إلى تزايد صعوبة الحصول على الأرقام والمعلومات خاصة في المنطقة الوسطى، بسبب الأعطال الكبيرة في الاتصالات، وفي بعض المناطق توقفت شركات الاتصالات عن العمل.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتوقف الاتصالات اعتبارا من يوم الخميس 16 نوفمبر، مع نفاد الوقود اللازم لتشغيل مراكز البيانات ومواقع الاتصال الرئيسية التابعة لشركات الاتصالات.