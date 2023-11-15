قانون أملاك الدولة بالبرلمان خلال أيام.. الحكومة: لائحة قانون التصالح تنهي العراقيل

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ان الغرض من القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو تسهيل واتمام عمليات التصالح ، حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو من يتقدمون وفق القانون الجديد.

وقال وزير المجالس النيابية خلال كلمته، ممثلا للحكومة باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة إن القانون القديم للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف منه وتم مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب وتمت مناقشة معظم القضايا والأفكار والمشاكل وحضر ممثلي كل الوزارات خلال الاجتماعات وأخذت الحكومة جميع الملاحظات وتم مراعاتها في القانون الجديد والحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن.

وأضاف المستشار علاء فؤاد أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام الصالحات وأن اللائحة التنفيذية تكون واضحة وان الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كافة التشريعات والقوانين عند التطبيق.

وأعلن المستشار علاء فؤاد أنه سيتم خلال ايام إرسال تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة ليكون أمام البرلمان ويتم الانتهاء منه.