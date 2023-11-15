بالهوت شورت جورجينا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة شاهد

شاركت عارضة الأزياء جورجنيا صديقة لاعب كرة القدم العالمي كرستيانو رونالدو متابعيها بأحدث إطلالاتها عبرحسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

واستعرضت جورجينا رودريجيز قوامها الممشوق، حيث ارتدت هوت شورت جينز ونسقت عليه بادي كت باللون الاسود،عكست الإطلالة رشاقتها وجسدها الرياضي واختارت ترك خصلات شعرها منسدلا ووضعت مكياجا جذابا متناغما معلون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين فيعام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلىنادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.