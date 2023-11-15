نجم الزمالك السابق :احمد فتوح كان شاري الزمالك لكن اللي بيتعرض عليه خيال

نشر خالد الغندور تصريحات نجم الزمالك السابق طارق السيد بشأن تجديد عقد فتوح مع الزمالك .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ طارق السيد: أحمد فتوح كان شاري الزمالك والزمالك كان شاريه لكن الأرقام اللي بتتعرض عليه من برّه خيالية!

اللعبة الحلوة ".



تجاهل نجم الزمالك أحمد فتوح قرار مجلس إدارة الزمالك بخصم 25 % من إجمالي مستحقات.

ونشر أحمد فتوح صورة من تدريبات منتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في اجتماعه الاثنين، عدة قرارات بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد التحقيق معهم.