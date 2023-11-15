قال كوارث .. إبراهيم فايق يفتح النار على فتوح

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي أزمة فتوح مع نادي الزمالك .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" قـــال كـــــو اااااااا ـرث

اعتراف أحمد فتوح أثناء التحقيق معه والذي أثار غضب الإدارة داخل نادي الزمالك

تجاهل نجم الزمالك أحمد فتوح قرار مجلس إدارة الزمالك بخصم 25 % من إجمالي مستحقاته.

ونشر أحمد فتوح صورة من تدريبات منتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في اجتماعه الاثنين، عدة قرارات بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد التحقيق معهم.