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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المقر الانتخابي الرسمي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

المقر الانتخابي لحملة
المقر الانتخابي لحملة الرئيس السيسي بالاسكندرية

افتتح المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المقر الرسمي للحملة، بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المدير التنفيذي للحملة وسام صبري، وأعضاء الحملة الانتخابية المركزية بالقاهرة وأعضاء الحملة بالاسكندرية.

وعلى هامش افتتاح المقر، قال المستشار محمود فوزي إن الحملة الرسمية لها مركز رئيسي بالقاهرة ولها فروع اخرى بالمحافظات وكل محافظة لديها هيئة مكتب وهي مكونة من جميع الأحزاب والكتل الداعمة والمؤيدة والمحبة لمرشحنا الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن حملة المرشح عبدالفتاح السيسي حملة مرنة معتمدة على المشاركة الشعبية الواسعة من كافة أطياف المجتمع، مؤكدا أنهم لا  يقدمون مرشحا لأول مرة مرة، وإنما مرشحهم له بصمات واضحة أمام للجميع.

وأشار فوزي إلى أن موقف المرشح عبدالفتاح السيسي واضحا من القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول برفض تصفية القضية ورفض تهجير الفلسطينيين وقد أجابت هذه الاحداث على تساؤلات كثيرة لكل المصريين، مضيفا أن المرشح عبدالفتاح السيسي يرسخ مفهوم الأمن بالتنمية الحقيقية في سيناء، وهذا ما كشف عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء زيارته لمعبر رفح.

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الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزى بمحافظة الإسكندرية حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الحملة الانتخابية رئيس مجلس الوزرا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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