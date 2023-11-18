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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل أوبو فى مصر.. السعر مفاجأة

Oppo A16K
Oppo A16K

اذا كنت من محبي علامة أوبو رائدة صناعة الهواتف الذكية، وميزانيتك اقتصادية ولا تريد أن تتكبد مبلغاً كبيراً، سيكون خيارك الأفضل من أندرويد بسعر معقول هو هاتف Oppo A16K.

وبحسب موقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، يأتى هاتف Oppo A16K بشاشة قياس 6.52 بوصة من نوع IPS LCD، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يحمل هاتف Oppo A16K معالجاً من نوع Mediatek MT6765G Helio G35 ثمانى النواة بمعمارية بناء 12 نانومتر، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

Oppo A16K

يعمل هاتف Oppo A16K بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 الخاصة بأندرويد على نظام نشغيل Android 12.

لمحبى التصوير يقدم Oppo A16K كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

جاء هاتف Oppo A16K ببطارية سعة 4230 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، بكابل من نوع microUSB 2.0. 

Oppo A16K

سعر Oppo A16K

يمكنك الحصول على هاتف Oppo A16K فى لونين هما الأزرق والأسود مقابل سعر 7000 جنيه مصري.

أوبو OPPO Oppo A16K Android أندرويد

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