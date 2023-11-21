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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عروض بلاك فرايداي.. خصم 3000 جنيه على أقوى موبايل ريلمي

Realme 11 Pro Plus
Realme 11 Pro Plus

اذا كنت تريد أن تحصل على هاتف أندرويد قوي بكاميرا خارقة بدقة 200 ميجابكسل، لن تجد أفضل من تحفة ريلمي  Realme 11 Pro Plus الذي يأتى بخصم يصل إلى 3000 جنيه.

يأتي هاتف Realme 11 Pro Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED، بدقة عرض HDR10+، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

Realme 11 Pro Plus

يحمل الهاتف Realme 11 Pro Plus معالجاً من نوع Mediatek MT6877V Dimensity 7050 ثمانى النواة بمعمارية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Mali-G68 MC4، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

مواصفات Realme 11 Pro Plus
يقدم هاتف Realme 11 Pro Plus كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7، والثانية (ultrawide) بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة للتقريب بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وامكانية تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 30 إطاراً فى الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل f/2.5 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Realme 11 Pro Plus

يحتوي هاتف Realme 11 Pro Plus على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 100 وات، من خلال منفذ شحن USB Type-C 2.0.

يعمل هاتف Realme 11 Pro Plus بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0 الخاصة بهواتف ريلمى، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

سعر Realme 11 Pro Plus
تستطيع شراء هاتف Realme 11 Pro Plus باللون الذهبي بسعر 14.699 جنيهاً مصرياً.

سعر Realme 11 Pro Plus
 
Realme Realme 11 Pro Plus Android ريلمي Android 13

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