محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة مبادرة خفض الأسعار بـ شبرا الخيمة

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابع خلالها الالتزام بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والأساسية ومدى توافرها بعددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية، في بيان صحفي أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعا استهلاكيا و318 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذا ثابتا ومتنقلا تحيا مصر، بالإضافة إلى 49 منفذا أهليا تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.



وخلال الجولة اطمأن المحافظ علي توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية، مشددا بضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار علي كل منتج بشكل واضح للجمهور ، مؤكدا علي توفير مكان مخصص بتجميع كل السلع المطبق عليها المبادرة داخل كل هايبر وماركت للتسهيل علي المواطن.



ووجه وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمراقبة مناسبة الأسعار جميع السلع لتحقيق الانضباط بالأسواق.